Alguns dos melhores jogadores do mundo não vão marcar presença no torneio do Catar.

Os grandes torneios internacionais deixam sempre de fora algumas das maiores estrelas do futebol mundial. Por vezes, as seleções onde competem estão uns furos abaixo daquilo que é o seu nível individual, por outras, há surpresas, como foi o caso de Itália. Nesta lista, apresentamos um onze de jogadores, com alternativas, que vão falhar o Campeonato do Mundo deste ano.

Guarda-redes: Donnarumma