Um par de ases para evitar novo naufrágio em casa

Dragões permitem, por duas vezes, o empate do Estoril, mas Galeno e Taremi saltaram do banco a tempo e deixam, à condição, os campeões nacionais a cinco pontos do Benfica

Liga Duas semanas depois da derrota, em casa, com o Gil Vicente, o F. C. Porto voltou a apanhar um enorme susto perante os seus adeptos, mas os pesos pesados entraram a tempo para garantir a vitória frente a um Estoril, que vale realmente mais do que a classificação do campeonato indica. A equipa da Linha reagiu a duas desvantagens no marcador, mas a ligação Galeno-Taremi encontrou o caminho do sucesso definitivo e permitiu à equipa de Sérgio Conceição ficar, provisoriamente, a cinco pontos da liderança.

A quatro dias da grande decisão dos oitavos de final da Liga dos Campeões - os azuis e brancos estão em desvantagem (1-0) com o Inter de Milão -, o treinador portista poupou Uribe, Galeno e Taremi ao desgaste de mais 90 minutos, com a equipa a entrar com tudo para tentar resolver, o mais depressa possível, frente a um adversário que chegou ao Dragão na ressaca de quatro derrotas consecutivas. A pressão inicial azul e branca foi intensa e demorou nove minutos a dar frutos. Canto de André Franco, desvio de Toni Martínez e Grujic, de cabeça, a fazer o 1-0. O golo podia empolgar, mas, tal como aconteceu frente ao Gil, o F. C. Porto descomprimiu muito cedo e o Estoril aproveitou as cerimónias da defesa adversária para empatar, por Tiago Gouveia.