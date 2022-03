Um passeio no Principado em busca do trono europeu

Miguel Pataco, no Mónaco Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Minhotos empatam em solo monegasco e confirmam presença nos quartos de final. Abel Ruiz abriu o caminho ao sucesso, que só não foi absoluto porque Disasi empatou em cima dos 90.

Missão cumprida sem problemas de maior. O Braga está nos quartos de final da segunda prova de clubes da UEFA, após empatar a uma bola no Mónaco, confirmando a vantagem de dois golos que tinha garantido na primeira mão. Os minhotos tiveram quase sempre o jogo controlado e só não conquistaram em absoluto o Principado porque Disasi anulou, já no minuto 90, a vantagem que Abel Ruiz tinha garantido na primeira parte.

Carlos Carvalhal tinha prometido jogar com os olhos postos na baliza adversária e cumpriu. Mesmo com a eliminatória bem encaminhada, os guerreiros nunca se limitaram a defender e mostraram que são superiores a um Mónaco com muita qualidade, mas a viver uma clara crise de confiança, que se notou dentro e fora do campo. Apesar dos adeptos da casa estarem em vantagem numérica, o Estádio Louis II mais pareceu o Municipal de Braga, tal o apoio dos mais de mil portugueses que deram à equipa que selou, pela terceira vez na história, a presença nos quartos da Liga Europa.