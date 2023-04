Um passo para o Jamor com arte de Martínez

Nuno A. Amaral Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto vence Famalicão, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Minhotos ainda responderam ao golo de Marcano, mas o avançado repôs a vantagem portista.

O Jamor ficou mais perto para o F. C. Porto, que foi a Famalicão garantir uma vitória preciosa na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. A eliminatória será decidida no Dragão, de hoje a uma semana, mas a equipa portista justificou a vantagem mínima, num jogo intenso a tempo inteiro, mas equilibrado apenas pela metade. Na segunda parte, os dragões foram melhores e o golo decisivo de Toni Martínez, no regresso a um estádio onde já foi feliz, espelhou a superioridade portista.

Sérgio Conceição negou, na véspera, qualquer gestão do plantel, mas o F. C. Porto surgiu em Famalicão com cinco mexidas em relação à partida do campeonato em Paços de Ferreira e com uma dupla de ataque nova, formada por Martínez e Namaso. Ao contrário do que tinha acontecido na Mata Real, os portistas entraram muito bem em jogo, com velocidade nas trocas de bola, perante um adversário com valor, mas algo temeroso de início.