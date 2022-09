Um português no onze mais valioso da Premier League

Filipe Trindade Hoje às 19:15 Facebook

Dos 24 jogadores lusos que atualmente jogam em Inglaterra, apenas o central Rúben Dias faz parte do 11 mais caro.

O portal alemão "Transfermarkt" divulgou a lista dos 11 jogadores mais cotados da Premier League, num esquema tático de quatro defesas, três médios, e três avançados

A equipa mais valiosa é composta por Alisson Becker (guarda-redes do Liverpool, avaliado em 50 M€), Alexander-Arnold (lateral-direito do Liverpool, 80 M€), Rúben Dias (central do Manchester City, 75 M€), Wesley Fofana (central do Chelsea, 65 M€), Andy Robertson (lateral-esquerdo do Liverpool, 65 M€); Declan Rice (médio do West Ham, 80 M€), Phil Foden (médio do Manchester City, 90 M€), Kevin de Bruyne (médio do Manchester City, 85 M€), Mohammed Salah (extremo-direito do Liverpool, 90 M€), Erling Haaland (ponta de lança do Manchester City, 150 M€) e Luiz Díaz (extremo-esquerdo do Liverpool, 75 M€).

De todos os jogadores presentes, para além de Rúben Dias, o extremo Luis Díaz (ex-F. C. Porto) é o único que passou pelo campeonato português. O colombiano aproveitou a saída do antigo companheiro Sadio Mané, agora no Bayern, para entrar no 11 dos jogadores mais caros do futebol inglês da temporada 2022/23.

Conforme o esperado, a lista é dominada por Liverpool e Manchester City, que contam com nove jogadores (cinco para os Reds e quatro para Cityzens), pertencendo os restantes atletas a Chelsea (Wesley Fofana) e West Ham (Declan Rice).