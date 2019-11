Um regresso e uma baixa de última hora nos convocados do F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 10:23 Facebook

O F. C. Porto parte, esta quarta-feira, para a Suíça, onde vai defrontar o Young Boys em jogo da Liga Europa. Para esta jornada decisiva, Sérgio Conceição convocou 22 jogadores. Pepe está de regresso e Nakajima ficou de fora.

Além de não poder contar com Zé Luís, ainda a recuperar de uma tendinite no joelho esquerdo, Sérgio Conceição teve uma baixa de última hora: Nakajima. O japonês não viajou com a equipa devido a uma indisposição gástrica. No sentido inverso, Pepe está recuperado e pode entrar nas contas para o jogo com os suíços.

Confira a lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, Marchesín e Mbaye;

Defesas: Alex Telles, Manafá, Mbemba, Pepe, Marcano, Saravia e Diogo Leite;

Médios: Loum, Danilo, Uribe, Otávio, Bruno Costa e Sérgio Oliveira;

Avançados: Aboubakar, Corona, Luis Díaz, Fábio Silva, Soares e Marega.

O F. C. Porto defronta, esta quinta-feira, o Young Boys na penúltima jornada da Liga Europa, a partir das 17.55 horas. Para passar aos 16 avos da competição, os azuis e brancos estão obrigados a vencer tanto este jogo, na Suíça, como o próximo, em casa, frente ao Feyenoord.