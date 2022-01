Um regresso no F. C. Porto e PSG prepara cheque para Haaland

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:01 Facebook

Num dia calmo no mercado de transferências, Saravia regressou ao Olival e o Borussia Dortmund pode estar prestes a perder uma das pérolas do plantel.

F. C. Porto: Depois de duas épocas a jogar, por empréstimo, no Internacional de Porto Alegre, Saravia já esteve no centro de estágio dos azuis e brancos este domingo. O internacional argentino pode ser uma opção para colmatar as baixas do F. C. Porto, principalmente no lado direito da defesa: João Mário e Manafá estão lesionados, Nanu e Zaidu estão a disputar a Taça das Nações Africanas. Saravia assinou em 2019 pelos azuis e brancos mas nunca conseguiu conquistar um lugar. De dragão ao peito, disputou seis jogos e marcou um golo.

Sporting: Sarabia, que chegou a Alvalade cedido pelo PSG, está a fazer uma boa época ao serviço dos leões e, por isso, já há clubes interessados na contratação do espanhol. Segundo o "Todofichajes", o Villarreal está disposto a pagar 20 milhões ao PSG no final da temporada para assegurar Sarabia.