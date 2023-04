Um Sporting "de coração enorme" fez "sofrer a Juventus"

Após a eliminação do Sporting, nos quartos de final da Liga Europa, às mãos da Juventus, a imprensa internacional destaca o "coração enorme" do leão que fez o italianos "sofrer" para conseguir seguir em frente na competição. Os verdes e brancos empataram 1-1, na segunda mão, após a derrota em Turim (1-0).

Na sua maioria, as publicações estrangeiras destacam a boa exibição dos leões, que obrigaram a Juventus a muitos esforços para carimbar a passagem às meias-finais. Incapacidade de fazer golo do Sporting, perto do fim, foi bastante destacada, bem como a avassaladora pressão nos minutos finais.

AS (Espanha): Sporting fez Juventus sofrer

"Um Sporting que deu a cara fez sofrer a Juventus, que acabou por garantir a vaga na meia-final com o Sevilha. A época bianconera começa a mudar de cor, ainda mais com a recuperação dos 15 pontos".

L'Équipe (França): Velha Senhora tremeu em Alvalade

"Rabiot foi a figura principal da passagem da Juventus, ao marcar em Alvalade, mas também a fazer penálti sobre Ugarte. A velha senhora tremeu, sentiu dores, mas não cedeu".

La Gazzetta dello Sport (Itália): O dia sem fim para a Juventus

"Num dia sem fim para a Juventus, que recuperou 15 pontos na Serie A, a equipa de Allegri suou até ao fim para passar às meias-finais da Liga Europa. O Sporting quase marcou a acabar".

Tuttosport (Itália): italianos de coração enorme

"Rabiot foi bombardeiro e a Juve teve um coração enorme, numa passagem de coragem e pouca técnica. Mas, no final, o resultado é que conta. A equipa de Allegri resistiu e celebrou".

UEFA.COM: pressão leonina foi insuficiente

"A Juventus aguentou a pressão tardia do Sporting para segurar um lugar nas meias-finais da Liga Europa pela primeira vez desde 2014. Mas o duelo de Lisboa foi apertado para os italianos."