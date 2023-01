Um tiro improvável vale vitória a ferros ao dragão

Nuno A. Amaral Ontem às 23:17 Facebook

Golaço de João Mário desequilibrou jogo intenso em Guimarães e manteve o F. C. Porto a cinco pontos do Benfica. Vitorianos deram luta até ao fim.

O F. C. Porto voltou a sentir muitas dificuldades longe do Dragão, mas desta vez voltou a casa com os três pontos. Pressionada pelos triunfos de Braga e Benfica nas horas que antecederam a partida de Guimarães, a equipa portista respondeu a preceito, mas muito a custo. O Vitória deu grande réplica, dividiu quase sempre o jogo, mas não foi capaz de manter a concentração nos instantes finais da primeira parte. Em cima do intervalo, João Mário surgiu na área minhota, beneficiou de um escorregão do lateral Afonso Freitas, e decidiu-se por um grande remate cruzado que bateu o guarda-redes Bruno Varela e valeu a vitória ao F. C. Porto.

O primeiro golo do lateral desde maio de 2021 foi o clímax improvável de um jogo muito equilibrado, em que só na segunda parte se pode dizer que os dragões justificaram de facto a vantagem. Até ao 0-1, a equipa de Sérgio Conceição, que devolveu Pepe e Eustaquio à titularidade, não conseguiu desmontar a boa organização defensiva vitoriana. Com pouca inspiração no ataque (Toni Martínez quase não se viu, Galeno e Taremi foram bem vigiados), os portistas apostaram muitas vezes em bolas longas condenadas ao insucesso. Na única vez em que teve espaço numa jogada desse tipo, criada por um lançamento longo de Diogo Costa, Taremi rematou de forma desastrada.