Um troféu para salvar a época e saldar dívidas

Última chance do Benfica para vencer algo, após tantas promessas. Braga, em ano de centenário, procura a glória.

Sporting de Braga e Benfica defrontam-se este domingo em Coimbra, na mira de tentarem evitar uma temporada de 2020/21 completamente em branco. A 81.ª edição da Taça de Portugal tem uma final inédita, com a particularidade de, pelo segundo ano seguido, não contar com a presença de público nas bancadas, devido às restrições no âmbito da pandemia de covid-19.

Em época de regresso ao comando das duas equipas, Carlos Carvalhal e Jorge Jesus enfrentam, eles próprios, um duelo inédito, com o Benfica mais pressionado, pelas promessas de uma campanha de sucesso até aqui sem uma única confirmação e o Braga, mesmo a outro nível em termos de exigência e orçamentos, a claudicar em momentos cruciais, quando havia expectativas superiores.

No regresso à Luz, Jorge Jesus prometeu jogar o "triplo" e a "arrasar", mas, antes do último jogo da época, não conseguiu qualquer troféu e, na Liga, selou o pior registo do clube desde 2008/09, com o terceiro lugar, falhando o acesso direto à Champions. E quando a SAD investiu cerca de 100 milhões de euros em reforços.

Após ter conquistado a Taça da Liga na época anterior, ainda sob o comando de Ruben Amorim, em ano de primeiro centenário do clube, o Braga chega a Coimbra também em branco, após ameaças de sucesso não concretizadas. A proposta de nova intromissão no pódio, depois do terceiro lugar de 2019/20, esfumou-se na reta final do campeonato, ao acabar no quarto lugar - isto quando era segundo à 22.ª jornada. E numa época em que o terceiro dava acesso às eliminatórias da Champions. Na Taça da Liga também esteve perto do sucesso, pois afastou o Benfica nas meias-finais, mas acabou por ser batido na final da prova, pelo Sporting.

Técnico afasta equipa do coração

Jorge Jesus só ganhou uma das quatro finais da Taça de Portugal em que esteve como técnico. Foi em 2013/14, pelo Benfica, com o Rio Ave, com golo de Gaitán, hoje no Braga. O técnico natural da Amadora já perdera uma final com o Sporting pelo Belenenses (2006/07) e outra pelo Benfica, com o V. Guimarães (2012/13), sendo que, na última presença (2017/18), perdeu com o Aves, à frente do Sporting.

Já Carvalhal nunca conquistou este troféu. Grande proeza: em 2001/02 chegou à final pelo Leixões, então no terceiro escalão, mas perdeu com o Sporting. Nas meias-finais, a equipa de Matosinhos afastara o Braga, em pleno Estádio 1.º de Maio, uma "traição" do técnico aos conterrâneos que, 19 anos depois, poderá hoje saldar.

Bracarenses dividem meio milhão e águias dão esse valor a Jesus

O Braga tem acertado com o plantel, em caso de conquista da Taça de Portugal, a atribuição de meio milhão de euros em prémios, a distribuir por todo o grupo, incluindo o treinador. Já no Benfica, só para o técnico Jorge Jesus está contratualmente definido como prémio a atribuição daquela mesma quantia. As águias têm contratos individuais, sem definição de prémios coletivos. A Federação Portuguesa de Futebol dá 700 mil euros ao clube vencedor e 400 mil ao finalista vencido.