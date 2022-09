Um túnel de honra e os abraços prometidos a Pinto da Costa e Conceição

Miguel Pataco Ontem às 23:56 Facebook

Joaquim Silva Gomes, quase a fazer 81 anos, não queria morrer sem conhecer o presidente e o treinador do F. C. Porto. Concretizou o sonho este sábado e recebeu a braçadeira do técnico e uma medalha de Pinto da Costa, que vai direitinha para o museu que tem em casa.

Sérgio Conceição soube da história, através de uma reportagem do Porto Canal, e o adepto natural de Arcozelo e que tem um museu dedicado aos dragões, em Gulpilhares, também em Vila Nova de Gaia, viveu, este sábado, uma noite muito especial. Deu "aquele abraço" ao líder máximo dos azuis e brancos na tribuna presidencial e, após o triunfo sobre o Desportivo de Chaves (3-0), até teve direito a um túnel de honra dos atletas para entrar no relvado portista, onde conheceu o treinador campeão nacional, para o qual tem uma alcunha bem especial e humorada.

"Valha-me Deus, que nem tenho palavras para isto". A primeira reação de Joaquim Silva Gomes, em conversa com o JN, mostra bem a importância do momento que o F. C. Porto lhe proporcionou. "Dei um grande abraço ao presidente. Foi muito simpático, como eu esperava, e ainda me ofereceu uma medalha para juntar à minha coleção. Eu não contava era com a surpresa que ainda tinham para mim no final do jogo", conta, ao nosso jornal, o adepto gaiense.

Já depois da roda e da habitual volta em torno do relvado, o plantel, treinadores e restantes elementos da estrutura do F. C. Porto ficaram à entrada do túnel, fazendo uma guarda de honra para dar ainda mais colorido ao desejo do octogenário.

Joaquim Silva Gomes entrou no palco dos sonhos de qualquer portista entre os aplausos dos jogadores e lá deu o forte abraço que sonhava ao técnico campeão nacional, para quem tinha guardada uma frase curiosa.

"Perguntei-lhe se lhe devia chamar sertã ou frigideira. Ele riu-se, mas, ao princípio, não percebeu e perguntou o que eu queria dizer com isso", conta-nos o adepto dos dragões, antes de dar a mesma explicação que deu a Conceição em pleno relvado do Dragão.

"Então, ele quando chegou ao F. C. Porto não teve direito a reforços, reinventou a equipa e foi logo campeão. Ora, quem faz omeletes sem ovos ou é sertã ou é frigideira", ri-se Joaquim Silva Gomes, tal como se riu Sérgio Conceição quando ouviu a explicação, fazendo questão de oferecer a braçadeira de treinador que usou durante o jogo com o Chaves.

Já na entrevista rápida, o treinador do F. C. Porto descreveu a homenagem ao adepto portista como "emocionante".

"Com pequenos gestos, que não custam nada, fazemos pessoas felizes. Somos um grupo muito solidário. É emocionante ver a emoção do senhor Joaquim e, sinceramente, é dos dias mais felizes da vida dele. É inacreditável aquilo que podemos fazer pelas pessoas e vamos continuar a fazer com todo o coração e muita paixão por tudo aquilo que representam estes adeptos, que têm sido incansáveis em casa e fora", afirmou.

