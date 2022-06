Um vulcão em Sevilha à espera de Cristiano Ronaldo

André Bucho, em Sevilha Hoje às 22:38 Facebook

Capitão terá ambiente tenso no Estádio do Bétis por causa dos tempos do Real Madrid.

A capital da Andaluzia recebe esta quinta-feira o duelo entre Espanha e Portugal para a Liga das Nações (19.45 horas, RTP 1) e Cristiano Ronaldo regressa a uma cidade onde não tem muitos apoiantes. Se aos olhos dos adeptos do Real Madrid é visto como um herói, em Sevilha o papel atribuído é o de vilão.

Em 14 jogos disputados naquela cidade, CR7 marcou 17 golos, sendo a segunda localidade espanhola, sem contar com Madrid, onde assinou mais golos, logo atrás de Barcelona (24).