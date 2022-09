Uma alma leonina que continua a crescer

João Filipe Brandão 17 Setembro 2022 às 11:35 Facebook

Atlético Clube Alfenense tem 15 anos de ligação ao Sporting e quer ter todas as equipas nos nacionais.

Num contexto algo diferente da maioria dos clubes distritais, o Atlético Clube Alfenense orgulha-se de ser a escola mais antiga de futebol do Sporting Clube de Portugal, ao cumprir 15 anos de ligação aos leões, o que representa uma importante marca para atrair talentos na zona do grande Porto e poder lançá-los em palcos maiores. "Ter o nome Sporting é algo que faz sonhar todos os que aqui entram e este protocolo veio facilitar a captação de atletas", afirma, ao JN, Valentim Ribeiro, presidente do Atlético Clube Alfenense, emblema do concelho de Valongo.

Apesar de ter 400 atletas na formação, o clube tem metas muito definidas e pretende ultrapassar as barreiras distritais e afirmar-se de forma objetiva no panorama do futebol nacional. "O grande objetivo, agora, é conseguir colocar todas as equipas nos nacionais e, dessa forma, dar sequência ao trabalho que se faz nos nossos relvados", adianta Pedro Andrade, coordenador do Atlético Clube Alfenense.