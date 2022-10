Uma bolacha amarga entre os doces de Vitinha

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 22:10 Facebook

Avançado faz hat-trick em jogo simplesmente eletrizante, mas Braga deixa fugir vantagem de dois golos. Minhotos seguem no segundo lugar do Grupo D.

Há jogos que ficam na memória e quem visitou o King Power Den Dreef não vai esquecer o espetáculo presenciado no país das bolachas, chocolates e outras guloseimas. O jogo foi tudo isso, uma verdadeira doçaria, mas com um sabor amargo para os guerreiros do Minho, que, no final, deixaram escapar uma vitória que, a determinada altura, parecia estar mais que garantida. Os arsenalistas seguem no segundo lugar do Grupo D com sete pontos, a três dos líderes belgas, e continuam a depender apenas de si.

O Braga não foi além de uma igualdade a três com o St. Gilloise e o destaque vai para Vitinha, que fez um hat-trick, na primeira parte, num espaço de 26 minutos.