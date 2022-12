Uma canoa basta para evoluírem com boa disposição

Rui Almeida Santos Hoje às 14:43 Facebook

Lazer e competitividade aliam-se no Clube de Canoagem de Ovar, que vive fase de prosperidade

Em retrospetiva, a luz que invadia a marina do Carregal, refletida nas serenas águas da Ria naquela solarenga manhã de sábado, soa a uma memória distante no tempo, por comparação com os tempestuosos relatos recentes. Felizmente, em pleno inverno, dias há que nos fazem madrugar com boa cara. Que o digam os jovens atletas do Clube de Canoagem de Ovar, que depois do imprescindível aquecimento se apressam a ir buscar a canoa e a pagaia para se fazerem à água.



"Sobretudo, eles têm de gostar. É como em tudo", aponta o treinador, Rui Romão. Numa "modalidade exigente", consciencializar os mais novos para os sacrifícios indispensáveis caso queiram vir a ser bem-sucedidos é importante, sem descurar o caráter lúdico inerente à prática desportiva. "Eles têm de treinar bastante, há um processo até se chegar a um nível bom, mas também fazemos algumas brincadeiras na água e jogos na praia", explica o técnico, que prepara e monitoriza planos semanais de treino para todos os atletas, sendo que alguns, "os da competição", o fazem diariamente, sem folgas.