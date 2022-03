Uma casa feita com cem paus de paixão e talento

João Filipe Brandão Hoje às 14:36 Facebook

Valores como o compromisso, entreajuda, união, superação e fair-play são a base da essência do Grupo Desportivo Cem Paus

O nome do clube causa estranheza, mas o significado esclarece a essência. Fazendo referência à antiga moeda portuguesa, o Cem Paus pretende valorizar o compromisso com o emblema e o amor pelo futsal, em detrimento de qualquer valor monetário relacionado com o clube.

Num bairro historicamente problemático, em Vila Nova de Gaia, os auriverdes pretendem tornar naquele espaço de treino, o Pavilhão Municipal Professor Miranda de Carvalho, um porto seguro para atletas e staff técnico: "Acaba por ser um escape para todos", diz Luís Pereira, diretor técnico e responsável pela formação.