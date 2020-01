Uma diferença que não se via há sete temporadas

João Faria Hoje às 18:00 Facebook

O último F. C. Porto - Braga com as equipas separadas por 17 pontos foi jogado em 2012/13. Minhotos perderam, esta época, metade da pontuação e estão longe da luta pelo título.

O F. C. Porto recebe hoje o Sporting de Braga, em jogo da 17.ª jornada da Liga, numa situação pontual atípica. As duas equipas estão separadas por 17 pontos, a maior diferença registada desde 2012/13.

O reforço do estatuto competitivo minhoto, nos últimos anos, torna surpreendente o desnível pontual. Mais do que os lugares na tabela - o F. C. Porto é segundo e o Braga quinto -, o que foge ao padrão da última década é a questão dos pontos. Se os dragões perderam sete (dois empates e uma derrota), os guerreiros cederam 24 (três empates e seis derrotas), metade do que poderiam ter somado.

O último F. C. Porto - Braga com uma diferença de 17 pontos foi há sete temporadas. Triunfo azul, por 3-1, golos de James e Kelvin (dois), e de Alan, para os arsenalistas. O brasileiro dos dragões marcou nos últimos sete minutos, era Vítor Pereira o treinador do F. C. Porto e José Peseiro o do Braga. Rúben Amorim, hoje técnico braguista e que nunca ganhou no Dragão, foi suplente não utilizado.

Neste período, só por uma vez o Braga foi ao Dragão em vantagem. Foi à 12.ª jornada de 2016/17. Mas o F. C. Porto ultrapassou o ponto de atraso, ao vencer por 1-0, golo de Rui Pedro (90+5).

Além da tendência de êxito portista, a maioria dos golos têm sido perto do fim, como na época passada (10.ª jornada). Soares desfez o nulo ao minuto 88. As equipas tinham 21 pontos cada, os dragões passaram a ter 24 e isolaram-se na frente.

Uma baixa e uma dúvida

Em termos de opções, o F. C. Porto regista o regresso de Corona, após castigo. O mexicano deverá jogar a extremo, com Manafá a defesa direito. Nakajima, lesionado, é baixa certa, enquanto Pepe, que recupera de lesão, está em dúvida. O Braga está na máxima força, já que Sequeira, recuperado de lesão, reentra no 3x4x3 de Rúben Amorim

Ecos

Waris oficializado no Estrasburgo

O ganês Waris foi apresentado no Estrasburgo. O avançado foi cedido pelo F. C. Porto, com o clube francês a ficar obrigado a acionar a opção de compra no valor de dois milhões de euros no fim da época.



Brasileiros associam Soares à Roma

O Globoesporte, do Brasil, avançou que a Roma, de Paulo Fonseca, terá apresentado uma proposta de 20 milhões para contratar Soares. O avançado, que hoje será titular, tem uma cláusula de 40 milhões.



Sindicato apoia candidatura de Casillas

David Aganzo, presidente do Sindicato de Jogadores Espanhóis, apoia uma potencial candidatura do guardião à Federação Espanhola: "Gosto da ideia. Conheço-o há 30 anos e sei que ama o futebol".



David Carmo incluído na convocatória

Se o F. C. Porto não divulga convocados, no Braga a surpresa da lista é David Carmo. Rúben Amorim chamou o central, que conhece bem da equipa B. De fora ficaram Xadas e Murilo, excluídos por opção.



Mobilização de adeptos para... Chaves

Com o anúncio da ausência de claques, em protesto pelo horário do jogo, o Braga terá apoio residual no Dragão. Os adeptos preferem ir a Chaves, onde amanhã joga a equipa B, para o Campeonato de Portugal.