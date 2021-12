Uma época empolgante de ciclismo eternizada em anuário

JN Hoje às 19:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Resumo das principais pedaladas de 2021, a nível nacional e internacional, foi compilado em revista com 100 páginas, editada pelo JN e por O Jogo, jornais do Global Media Group, que aborda ainda as variantes de pista, BTT, ciclocross, BMX e Paraciclismo.

O ano de 2021, que marcou a retoma das modalidades após os sobressaltos maiores da pandemia da covid-19, foi um dos mais emocionantes dos pelotões nacional e internacional, com uma panóplia de êxitos, duelos e revelações, que foram agora compiladas num documento essencial para todos os fãs da modalidade.

O Anuário do Ciclismo, produzido pelo JN e O Jogo, publicações do Global Media Group, estará nas bancas a partir de domingo, 12 de dezembro, recordando em 100 páginas todos os detalhes das provas nacionais de estrada, das três grandes voltas mundiais - Giro (Itália), Tour (França) e Vuelta (Espanha) - e as prestações dos talentosos ciclistas portugueses, como João Almeida, mas também uma retrospetiva sobre a época do Ciclismo de Pista, BTT, Ciclocross, BMX e Paraciclismo.

As prestações brilhantes da seleção nacional nos Europeus e Mundiais de pista merecem destaque central neste Anuário, com os êxitos de Iúri Leitão e Rui Oliveira, que trouxeram medalhas inéditas para o país. O ano de 2021 fica também marcado na história do ciclismo nacional com a realização da 1.ª Volta a Portugal feminina, que na edição de estreia teve dezenas de participantes e uma vitória portuguesa, com o sucesso de Raquel Queirós a ficar gravado no palmarés.

Este anuário, que vinca a ligação umbilical de JN e O Jogo à modalidade, também perspetivará um ano de 2022 que promete ser tão, ou mais, empolgante, e com um grande envolvimento do Global Media Group.

Volta a Portugal: Amaro mantém hegemonia azul

O corredor algarvio Amaro Antunes fez o bis de vitórias na prova rainha do ciclismo nacional, que foi bem mais renhida do que em anos anteriores, pois a W52/F.C. Porto só conseguiu manter a hegemonia no derradeiro e atribulado contrarrelógio.

PUB

GP Jornal de Notícias: Joaquim Silva no êxito improvável

Realizada pela primeira vez após as emoções da Volta, a edição de 2021 do GP JN teve um vencedor tão improvável como merecido: Joaquim Silva (Tavfer-Measindot-Mortágua), que soube aproveitar as picardias entre os rivais.

GP Douro Internacional: Mauricio Moreira, a revelação do ano

A estreia da nova prova do calendário nacional, nas deslumbrantes paisagens do Douro, projetou a grande revelação do pelotão nacional. Mauricio Moreira, uruguaio de 26 anos, venceu a corrida e assumiu-se como figura de 2021.

Volta ao Algarve: João Rodrigues entra na história

Desde 2006 que a mais internacional corrida feita em Portugal não tinha um vencedor luso, algo que João Rodrigues (W52/F. C. Porto) quebrou, com uma prestação irrepreensível perante rivais das melhores equipas do pelotão mundial.