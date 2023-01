Uma família movida com a força de um campeão do mundo

João Pedro Campos Hoje às 08:21 Facebook

André Sousa, guarda-redes do Benfica e da seleção, é o embaixador da Academia de Condeixa-a-Nova.

Começou como uma forma de fomentar o futsal entre os jovens em Condeixa-a-Nova em 2011. Atualmente, a Academia de Desportos de Condeixa tem 130 praticantes entre os cinco e os 18 anos e tem, como ponto alto, a presença da equipa de sub-17 nos Campeonatos Nacionais, onde vai disputar a fase de apuramento de campeão. Entre os embaixadores da Academia está um campeão mundial e bicampeão europeu: o guarda-redes André Sousa.

"É um dos nossos embaixadores, assim como a Sara Fatia (internacional portuguesa). O padrinho da Academia é o Adil Amarante, que treinou em Portugal e agora está no Oriente", conta o presidente da Academia, Arlindo Matos. Ligado ao futsal há 20 anos, o mentor do projeto acreditou que, em 2011, podia desenvolver um trabalho diferente na formação do futsal, num concelho onde este não existia. A Academia nasceu nesse ano, em parceria com o Núcleo Sportinguista de Condeixa-a-Nova. "Na altura era treinador das seleções distritais de Coimbra e achava que podia ter um projeto com outras características. Começámos com seis atletas, neste momento já por cá passaram mais de 250", aponta.