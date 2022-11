Uma Horta cheia de sabores mexicanos

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 23:00 Facebook

Diego Lainez deu a vitória aos guerreiros aos 89 minutos. Ricardo Horta chegou ao centésimo golo pela equipa arsenalista, que segue para os oitavos de final da prova rainha.

Nada como um triunfo a para acalmar as águas. O Braga regressou às vitórias ao bater o Moreirense por 2-1, com golos de Ricardo Horta e Diego Lainez, e passou aos oitavos de final da Taça de Portugal. Um triunfo suado, sem a equipa disfarçar algum nervosismo, e carimbado apenas aos 89 minutos graças a um golo do jogador mexicano, que entrou ainda no decorrer da primeira parte para mexer com o jogo. O capitão bracarense, outra das figuras do encontro, chegou ao centésimo golo pelos guerreiros no dia em que viu confirmada a presença no Mundial 2022.

No dérbi minhoto continua a reinar o vermelho e branco. O Braga voltou a vencer o Moreirense, tal como fez nas últimas seis vezes, mas desta vez o triunfo teve um sabor especial. Depois de um período de apenas quatro vitórias em dez jogos, um triunfo era importante para reerguer a confiança da equipa e seguir em frente numa prova em que os arsenalistas têm fortes aspirações.