Uma mãe emprestada que dedica a vida aos mais novos

Lúcia Matos gere o lar da formação e trata os atletas como filhos. Bolo prometido no Jamor

Ao longo da vida há pessoas que vão marcando o trajeto de cada um, sobretudo em idades mais jovens, quando a maturação está em curso. Lúcia Matos ou D. Lúcia, como é conhecida, é a responsável pelo lar da formação, que apoia os jovens jogadores deslocados de casa. "São muito carinhosos, tratam-me bem e alguns chamam-me mãe ou avó", conta, ao JN, com o rosto carregado de orgulho.



Lúcia Matos não só prepara as refeições e lava a roupa, como ainda cuida dos jovens futebolistas do Tondela, que vivem no lar da formação do clube, por estarem longe da família. "É uma segunda casa para eles. Quando os pais os trazem ficam descansados porque sabem que estão bem, não lhes falta nada. Dou-lhes carinho como uma mãe", faz notar.