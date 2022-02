Uma máquina de futebol ofensivo que aponta a mira à Liga 3

Rui Almeida Santos Hoje às 12:27 Facebook

Lank Vilaverdense é o melhor ataque do Campeonato de Portugal, registo que se explica por uma ideia de jogo ousada. Ricardo Silva é um treinador realizado, mas lembra que fase decisiva ainda está por chegar.

Para uma equipa em que "jogar bem tem de estar sempre presente", os números alcançados pelo Lank Vilaverdense na Série A do Campeonato de Portugal, até ao momento, sobressaem mas não surpreendem. Afinal, uma equipa formatada para "ver a baliza contrária como principal alvo" acabaria, naturalmente, por ser ofensiva, sendo que a qualidade dos intérpretes ajuda a capitalizar esse arrojo em resultados positivos, ainda e sempre o principal barómetro de qualidade no futebol.

Ricardo Silva, como qualquer treinador que se preze, sabe-o, mas não é homem de escolher o caminho mais simples. "É mais fácil pôr a equipa a defender e ter resultados", desabafa, só que para si "é preponderante" aliar vitórias a um futebol ofensivo, em que "a equipa faça do seu ataque posicional a sua maior força".

Isso consegue-se "jogando para a frente, com muita gente à frente da linha da bola, com muito movimento, sobretudo na última linha contrária, e muito jogo entre linhas, percebendo quando podemos ir por dentro ou por fora", enuncia, sem nunca descurar o processo defensivo, que dever "consistente no momento da perda da bola".

A uma proposta de jogo audaz, os jogadores respondem com "golos e jogadas fantásticas", assinala Ricardo Silva, que lhes elogia a qualidade individual, "porque sem boa matéria-prima ninguém consegue pôr em prática as suas ideias", e o espírito forte que rapidamente enraizaram no balneário. "Cada um tem um caráter incrível. Só com gente boa e capaz podemos fazer um grupo incrível", refere o treinador.

Melhor ataque do Campeonato de Portugal, com 39 golos, e apurado para a fase de subida, o Lank Vilaverdense tem, curiosamente, sido mais forte fora de casa, onde venceu os nove jogos que disputou, do que no seu estádio. "São casualidades da prova e do que cada jogo nos dá", desdramatiza Ricardo Silva, que continua a preferir jogar em casa, acreditando que "os adeptos vão ser importantes em jogos mais apertados, como vão ser os da fase final".

A equipa de Vila Verde, no distrito de Braga, parte para ela com o objetivo de "ficar num dos dois primeiros lugares", que valem a promoção à Liga 3. "Com o forte investimento e os bons jogadores que temos, assumimo-lo", atira o técnico, de 39 anos, que quando chegou ao clube desconstruiu a famosa frase de José Mourinho, em que se autointitulou de Special One, dizendo que, ali, especial é o clube.

"Temos um investidor que pegou na SAD e que está no ano um de um projeto para o qual fez uma planificação detalhada, de forma a termos os melhores jogadores e, acredito, os melhores treinadores possíveis para tentar atacar a subida. Num cenário de Campeonato de Portugal, há pouquíssimos clubes com estas condições, financeiras e estruturais, e isso faz a diferença", acredita Ricardo Silva.