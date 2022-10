Uma patroa na defesa no meio dos rapazes e do... irmão gémeo

Margarida Jesus, de 14 anos, é a única rapariga na equipa masculina do Sport Viseu Benfica que disputa o Nacional de sub-15. Já foi à seleção nacional.

Se já é raro ver dois irmãos a jogarem juntos na mesma equipa, imagine-se serem gémeos de géneros diferentes. Salvador e Margarida Jesus, de 14 anos, são o exemplo deste caso insólito e defendem as cores do Sport Viseu Benfica, equipa que se encontra no penúltimo lugar da Série B do Campeonato Nacional de sub-15.

Por influência do pai e do irmão, Margarida começou a dar os primeiros pontapés na bola quando ainda era criança. Começou a competir no escalão sub-10 de O Pinguinzinho, clube de Santa Comba Dão, concelho de onde é natural. Com o passar dos anos, o gosto pelo futebol foi crescendo e o facto de ser rapariga nunca a inibiu de competir no meio dos rapazes. Os regulamentos permitem-no, porque só a partir dos sub-17 é obrigatória a separação de géneros em termos competitivos.