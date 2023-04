Uma pausa no ritmo de finais sem recorde à vista no Braga

João Faria Hoje às 20:34 Facebook

Jogo da Taça de Portugal vai validar ida ao Jamor. É preciso goleada anormal para superar marca do Benfica.

Com cinco vitórias seguidas, quatro das quais na Liga, a equipa arsenalista recebe amanhã (19.30 horas, Sport TV1), o Nacional, da Liga 2, para confirmar o que já ninguém deve duvidar, nem mesmo o mais otimista adepto dos insulares: o apuramento dos minhotos para a final da Taça de Portugal é caso arrumado.

A goleada (5-0) na Choupana dissipou dúvidas em relação à superioridade que já se anunciava na eliminatória e tornou o jogo da segunda mão das meias-finais mera formalidade. Será uma espécie de pausa, no ritmo frenético do Braga, numa espiral competitiva que terá como desfecho a mais do que provável presença no Jamor, na semana a seguir ao fim do campeonato.

A mesma seriedade com que encarou a primeira mão e lhe permitiu construir uma vantagem inequívoca não deixará certamente de voltar a ser vincada hoje, pelo técnico Artur Jorge, na antevisão da partida. Mas a eliminatória com a equipa madeirense está remetida à questão dos números finais, na certeza de que será quase impossível repetir o melhor agregado de sempre, numa meia-final.