Uma prenda de Natal guiou Gustavo Ribeiro ao estrelato mundial

Vice-campeão mundial de skateboarding, Gustavo Ribeiro é já uma das principais figuras da modalidade. Aos 21 anos, é dono de um currículo impressionante e sonha com as medalhas nos próximos Jogos Olímpicos. Fora do skate, a sua principal referência é Cristiano Ronaldo.

Quando, com apenas cinco anos, Gustavo Ribeiro recebeu, de um tio, um skate como prenda de Natal, estaria longe de imaginar que o seu futuro estava literalmente entre as mãos.

Dois anos depois, por iniciativa da mãe, entrou no seu primeiro campeonato, o passo inicial de um trajeto impressionante, cujo último capítulo foi escrito este domingo, em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, com o estatuto de vice-campeão mundial de skateboarding, numa prova em que assinou a "run" mais pontuada da competição.

Pelo meio, em 2019, cumpriu o sonho de entrar na Street League Skateboarding (SLS) World Tour, depois de ter conquistado o mais antigo campeonato de skaters amadores, o Tampa AM, na Florida.

Na SLS World Tour, a liga que junta os maiores nomes da modalidade à escala global, o skater português não demorou a comprovar todo o seu talento, vencendo a competição no ano passado, no Rio de Janeiro.

Natural de Lisboa, fã de um bom filme e de bowling, Gustavo partilha a paixão pelos skates com o irmão gémeo, Gabriel, que ocupa o posto 930 no ranking mundial. Juntos, deram rapidamente nas vistas em Portugal, não demorando a saltar fronteiras e a competir na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos da América.

Uma lesão grave contraída durante uma manobra - partiu o tornozelo, a tíbia e o perónio - obrigou Gabriel Ribeiro a parar durante cerca de dois anos. "30 minutos antes de ele se lesionar, senti uma sensação estranha", chegou a contar Gustavo, ao canal "Macba Life".

Apesar de viver a vida sob rodas, Gustavo Ribeiro tem em Cristiano Ronaldo um dos seus ídolos. "Tinha muitos sonhos em pequenino e perguntava à minha mãe se era possível uma pessoa que não tinha sequer um lugar para morar poder ser um dos melhores atletas do mundo. Isso mostra que tudo é possível", revelou, citado pelo sítio oficial das olimpíadas.

Por falar nelas, Gustavo tornou-se, em 2021, no primeiro português a representar o país na estreia da modalidade de skate em Jogos Olímpicos. Em Tóquio, alcançou o oitavo lugar, trazendo para casa um diploma olímpico. Isto apesar de quase ter falhado a prova, devido a uma lesão num ombro: "Lembro-me de me ajoelhar em frente ao médico e de lhe pedir por favor para me dar alta. Ele concordou e desejou-me boa sorte. Fiquei bem feliz".

Com Paris 2024 no horizonte, o atleta sonha alto: "Quero muito conquistar uma medalha. Apesar de ser muito difícil, sei que é possível".

Aos 21 anos, Gustavo Ribeiro é já uma referência do skate mundial, estando à altura dos seus ídolos. No plano interno, o antigo campeão nacional Ruben Rodrigues é o seu maior exemplo na modalidade, revelou em entrevista à "GQ", confessando-se ainda fã do norte-americano Nyjah Huston e do australiano Shane O'Neill.

No final do recente Campeonato do Mundo, disputado nos Emirados Árabes Unidos, Gustavo não escondeu o orgulho por "acabar em segundo a representar Portugal" e apontou às "próximas etapas" por acreditar que o estatuto de vice-campeão mundial é "apenas o início" para novas conquistas. Tem tudo para o conseguir.