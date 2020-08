Uma renovação e dois reforços no Sporting

JN/Agências Hoje às 19:22 Facebook

O central cabo-verdiano Hélio Sanches, de 29 anos, renovou contrato com o Sporting, cuja equipa de voleibol, comandada pelo brasileiro Gersinho, regressou aos trabalhos na segunda-feira. Já Miguel Maia Sá e André Sousa são reforços.

"A vestir de verde e branco desde 2018/2019, tendo chegado aos Leões proveniente do Sporting de Espinho, o atleta de 29 anos vai partir para a terceira temporada ao serviço do Sporting", indicou o clube.

Já o líbero Miguel Maia Sá, sobrinho do veterano internacional Miguel Maia, chega aos leões proveniente do Sporting de Espinho. "Era um dos meus sonhos desde sempre [jogar com Miguel Maia] e agora vai realizar-se. O meu tio é um jogador muito bom e eu tento sempre aprender com ele", disse o jogador, em declarações ao site do clube.

O central André Sousa, de 24 anos, jogou na época passada no Nacional Ginástica e também assinou contrato para a próxima época. "Chegar aqui sempre foi um dos meus objetivos. Desde sempre que eu e o meu pai acompanhamos e vibramos com o Sporting CP. Quero dar o melhor de mim e é isso que podem esperar. Não vai cair uma bola sem eu estar lá a suar", afirmou o reforço.

Nos últimos dias, o Sporting já tinha anunciado alguns processos de renovação, entre os quais o de Miguel Maia, aos 49 anos, bem como as contratações de Bruno Alves, Paulo Victor, André Saliba, Éder Levi, Robinson Dvoranen e Victor Hugo.

A época 2020/21 arranca em 26 de setembro, com a realização da primeira jornada do campeonato, na qual o Sporting recebe o Castêlo da Maia.