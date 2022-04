"Uma taça de amigos na Corunha é a mais importante, deve ser pelo marisco e pela cerveja"

JN Hoje às 15:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa de Hóquei em Patins do F. C. Porto entregou, esta quarta-feira, a Taça de Portugal no Museu do clube e Pinto da Costa deixou algumas palavras aos atletas sem deixar de mandar algumas "farpas" à Golden Cup conquistada no último fim de semana pelo Benfica.

"É sempre um prazer vir aqui a este belo museu para a cerimónia de entrega de mais uma taça conquistada pelas nossas equipas, mas vocês compreenderão, o Eurico de um modo diferente, que, para mim, as taças de hóquei em patins têm um significado especial", começou por dizer o presidente do F. C. Porto, vincando que o hóquei em patins tem um "lugar muito especial" no coração.

"Nenhum de vocês era ainda vivo quando em 1962 fui pela primeira vez dirigente do F. C. Porto na secção de hóquei em patins. Daí criei grandes raízes com a secção, amizades com o senhor Ilídio Pinto que perdurarão para lá desta vida, ganhei amizade com o Eurico que conheci desde menino, hoje meu dirigente com todo o gosto para mim. E, por isso, esta modalidade, que me habituei a acompanhar há 60 anos com muito carinho, tem um lugar muito grande no meu coração", continuou, sem deixar algumas farpas à Golden Cup, conquistada no último fim de semana pelo Benfica.

"Fico muito feliz por ver a forma como vocês atuam, este ano está a ser fantástico: fomos Campeões do Mundo, vencendo a Intercontinental, embora agora tenham descoberto que uma taça de amigos na Corunha é a mais importante do mundo, deve ser porque lá há muito marisco e muita cerveja. Quero felicitar-vos e dizer-vos que tenho uma fé enorme de que os títulos desta época não vão ficar por aqui. Esta é já uma época de ouro no hóquei em patins do F. C. Porto", concluiu.