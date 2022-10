Uma vida Bela no horizonte com casa renovada

João Filipe Brandão Hoje às 19:22 Facebook

Clube de Ermesinde reforça infraestruturas e melhora a capacidade de atrair atletas. Setor feminino é aposta.

Reza a lenda que foi uma serpente encontrada na fonte da pequena localidade de Bela, em Ermesinde, que deu nome àquela povoação e ao clube que lá reside. Daí também a presença de uma cobra no emblema da equipa, e que hoje, mais do que nunca, faz jus ao nome, face às novas infraestruturas que chamam bastante à atenção de quem por lá passa.

Aos velhos hábitos de treinar num velho ringue de cimento, sem balneários e com poucos escalões, o Bela procura inverter o panorama no futsal. Conseguiu, com a ajuda da Câmara Municipal de Valongo, renovar o espaço de treinos e pretende já este ano aumentar o número de escalões de dois para sete.