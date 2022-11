Uma vitória da seleção a abrir entre nervos e tremideiras

Rui Farinha, em Doha Hoje às 20:29 Facebook

Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão marcaram para Portugal frente ao Gana, que vendeu muito cara a derrota. Meta dos oitavos está à distância de uma vitória

Portugal jogou de forma pouco segura e tremeu nas reta final, mas segurou a vitória no arranque do Mundial 2022, frente ao Gana, por 3-2. A meta dos oitavos de final ficou a apenas uma vitória de ser garantida, a qual pode ser carimbada na segunda-feira, diante do Uruguai.

Num duelo disputado aos tropelões na última meia hora, quando os cinco golos do jogo foram concretizados, sobressaiu a capacidade da equipa das quinas em marcar mas também a assustadora facilidade em sofrer. Apesar de ter feito o primeiro golo do jogo, por Ronaldo, e de superar o tento do empate, de Ayew, graças à eficácia de João Félix e de Rafael Leão, que elevaram o resultado para 3-1, Portugal foi sempre uma equipa intranquila e incapaz de meter ordem nos momentos cruciais. Bukari diminuiu a desvantagem na reta final e na compensação uma bola perdida pelo guarda-redes Diogo Costa quase ditou o empate.