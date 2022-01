Unai Nuñez na mira do Benfica por empréstimo

Unai Núñez, central do Atlético Bilbao, está novamente na mira do Benfica. Segundo revelou o jornal espanhol "AS", os encarnados estão a negociar há um mês o empréstimo do defesa, de 24 anos, sendo que agora têm também a concorrência do Valência.

O emblema do País Basco mostra-se, porém, bastante relutante em deixar sair o jogador, apesar de, nesta temporada, apenas ter sido utilizado em sete partidas no campeonato. Com contrato até 2025, é atualmente o quarto central da equipa de Bilbau e gostaria de jogar com regularidade. Face à lesão duradoura de Lucas Veríssimo, os encarnados tentam adquirir mais um central para prevenir lesões e castigos no plantel.