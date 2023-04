Unhas pintadas na lista dos segredos de Cristiano Ronaldo

JN/Agências Hoje às 12:55 Facebook

Para além das refeições preparadas ao pormenor, as oito horas de sono e o rigoroso plano de treino extra clube, o internacional português segue outras regras que lhe permitem manter a boa forma aos 38 anos.

Independentemente de uns gostarem mais ou menos é praticamente unânime que o universo futebol, e não só, aplaude a disciplina de Cristiano Ronaldo fora do campo. Aos 38 anos, o futebolista continua a apresentar-se em boa forma física e cumpre um plano criterioso para continuar a ter um bom rendimento e prolongar a carreira.

Ao longo dos anos, muitos dos segredos de Cristiano Ronaldo têm sido revelados e incentivado gerações futuras, marcando uma tendência de novos futebolistas, que olham para CR7 como um verdadeiro exemplo a seguir.

O jornal britânico "The Sun" quis dar mais respostas a propósito dos segredos do craque, tendo publicado um artigo no qual detalha a "bizarra rotina de saúde" do internacional português.

Uma das chaves passa pela alimentação. O jogador formado no Sporting "pode comer até seis refeições por dia". "Peixe espada, atum e bacalhau são essenciais", mas o frango é encarado como "mágico" do ponto de vista nutritivo.

O avançado do Al Nassr come, ao pequeno almoço, "presunto, queijo e iogurte" com baixo teor de gordura. Segue-se um almoço que "pode consistir em frango e salada" ou peixe, e um jantar em que até pode incluir os dois. Pelo meio, pode petiscar "sandes de abacate".

A câmara de crioterapia é outra das ferramentas que o madeirense não dispensa, fazendo sessões de "cerca de três minutos", em que a temperatura ronda entre os 160 e os 200 graus celsius negativos, de forma a combater o "inchaço, inflamação ou entorses".

Cristiano Ronaldo segue "um rigoroso plano de treino físico" que consiste em "25 a 30 minutos de cardio, corrida de alta intensidade e levantamento de pesos". A isto, pode acrescentar, ainda, uma passagem por piscina, totalizando quatro horas de trabalho por dia.

Cristiano Ronaldo faz trabalho extra, para além das sessões de musculação e cardio que efetua no ginásio do Al Nassr

O sono é apontado como outro dos segredos para a boa forma física do craque, que, não só "dorme oito horas durante a noite", como ainda faz cinco sestas por dia. A publicação aponta ainda para... as unhas dos pés.

Recentemente, houve quem reparasse, nas redes sociais, que o jogador tem por hábito pintar as unhas dos pés de preto, naquela que será uma estratégia utilizada por atletas de alta competição para "evitar fungos e infeções bacterianas". Cristiano Ronaldo não deixa nada ao acaso.