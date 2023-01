União de Leiria denuncia agressões a adeptos em Coimbra

JN Hoje às 12:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Em comunicado, a União de Leiria, líder da Série B da Liga 3, repudiou "a forma violenta com que os adeptos unionistas foram recebidos à chegada ao jogo frente à Académica, nas imediações e à porta do Estádio Cidade de Coimbra", no último domingo.

De acordo com os responsáveis leirienses, "alguns adeptos identificados com equipamento de apoio à Académica receberam os autocarros dos adeptos unionistas de forma provocatória e 'à pedrada'".

"Os minutos que antecederam o início do jogo foram marcados pela violência, com arremesso de pedras, garrafas e pelo menos uma tocha, junto da Porta 2, reservada a unionistas e onde se encontravam adeptos mais velhos, jovens e até crianças. Comportamento acompanhado de cânticos, insinuações e gestos provocatórios" dirigidos aos adeptos leirienses, pode também ler-se na nota.

PUB

Alguns adeptos acabaram feridos e os vidros de "pelo menos duas viaturas" ficaram quebrados. "Antes do jogo, registamos ainda que um jogador da formação unionista e uma jovem leiriense foram confrontados na rua por adeptos da equipa da casa que lhes arrancaram e roubaram a camisola e o cachecol", denunciam ainda os responsáveis pelo clube do Lis.

A Académica ainda não se pronunciou sobre a situação.

A União de Leiria venceu, em Coimbra, por 3-1, no último domingo. Os leirienses comandam a Série B da Liga 3, com mais um jogo realizado do que os principais oponentes, enquanto a Académica é última classificada.