União de Leiria descola na liderança da Série B da Liga 3

A União de Leiria isolou-se no comando da Série B da Liga 3, aproveitando a escorregadela do Amora em Alverca. Na Série A, o Lank Vilaverdense segurou a liderança com uma goleada ao Paredes.

O Paredes ainda assustou em Vila Verde, mas o líder da Série A, o Lank Vilaverdense, acabou a golear (5-1), segurando a primeira posição. Bruno Silva, com um bis, foi a figura do jogo, tendo Armando Lopes, Brian Cipena e Yannick Semedo igualmente marcado pelo conjunto da casa, que não tremeu com o tento inaugural de Tavares, que deu vantagem aos forasteiros.

Também com uma reviravolta no resultado, o Felgueiras venceu, em São João da Madeira, a Sanjoanense, por 2-1. Joel Silva, de grande penalidade, adiantou os "alvinegros", mas Welton, também de penálti, e Daniel Rodrigues deram a volta no segundo tempo.

O Braga B conquistou um importante ponto na casa do Varzim (1-1). Vilela adiantou os arsenalistas, que viram Onyeka repor a igualdade na reta final da partida.

Um golo de Kibe, aos 14 minutos, bastou para o Canelas 2010 levar de vencida o Vitória de Guimarães B (1-0), que é cada vez mais último na Série A. Isto porque o Montalegre, que abriu a jornada na 11.ª posição, derrotou o Anadia, pelo mesmo resultado, marcou Luan Sérgio, resultado que lhe permitiu ultrapassar o Paredes na tabela.

Na Série B, a U. Leiria venceu, com autoridade, no Bonfim, o Vitória de Setúbal, por 3-0. Gonçalo Gregório bisou pelos leirienses, com François a fazer um autogolo pelo meio.

A equipa do Lis isolou-se no comando da tabela, já que o Amora não foi além de um empate a um golo em Alverca. Caleb, de penálti, adiantou os amorenses no marcador, mas Rúben Pina empatou de pronto para os ribatejanos.

Três derrotas consecutivas depois, o Caldas voltou aos triunfos. Na receção ao Fontinhas (4-2), João Silva completou um hat-trick pelo conjunto das Caldas da Rainha, tendo Tuga, de grande penalidade, fechado as contas do desafio. Hircane Graça e Itto Cruz marcaram pelos açorianos.

O Sporting B venceu, em Olhão, o Moncarapachense (3-2), num jogo decidido por Rodrigo Ribeiro, em cima do minuto 90. Até ao golo decisivo, os leões, que viram Mateus Fernandes desperdiçar uma grande penalidade, estiveram desperdiçaram duas vantagens, com Isaac Cissé e João Correia a responderem aos tentos de Jesús Alcantar e Renato Veiga.