União de Leiria está apurada para a fase de subida da Liga 3

A União de Leiria junta-se ao Felgueiras na lista de equipas já apuradas para a fase de subida da Liga 3. O Amora, na Série B, ganhou nos Açores e ficou perto de selar igualmente o apuramento.

Quando ainda faltam disputar três jornadas para o final da Série B, a União de Leiria garantiu desde já o apuramento para a fase de subida da Liga 3, após o triunfo na casa do Sporting B por 1-0.

O jogo, animado e com várias ocasiões prometedoras junto das duas balizas, foi resolvido com um grande golo apontado por Jair, ao minuto 73. O brasileiro arrancou desde o meio-campo e, à entrada da área leonina, rematou para um golaço, sem hipóteses de defesa para Diego Callai.

Ainda na Série B, o Amora deu mais um passo importante rumo à fase de subida ao vencer, nos Açores, o Fontinhas (1-0). O defesa central Elmando Gjini, em cima do minuto 90, apontou o tento que definiu o resultado.

Quanto ao Alverca, que ocupa a quarta posição, não foi além de uma igualdade em Oliveira do Hospital (1-1) e pode ser ultrapassado pelo Belenenses, caso os "azuis" vençam, este domingo, nas Caldas da Rainha.

Mais a norte, na Série A, São João de Ver e Lank Vilaverdense (0-0) não encontraram o caminho do golo, num jogo equilibrado.

A Sanjoanense, que segue na zona de apuramento para a fase de subida, esteve em vantagem na receção ao Paredes até ao período de compensação, quando Edu Machado, num lance confuso, repôs o empate (1-1), que perdurou até final.

Quem também salvou um ponto nos descontos foi o Montalegre, diante do Canelas 2010 (2-2). O defesa central Massaia bisou pelos transmontanos, ao converter duas grandes penalidades. Pelo meio, Gonçalo Monteiro e Gonçalo Lixa ainda operaram a reviravolta para os gaienses, que caíram nos últimos instantes.

Em Anadia, o Fafe venceu os "bairradinos" por 2-1. Pedro Ribeiro, à passagem da meia hora, adiantou os forasteiros, na sequência de um lance de bola parada bem desenhado.

A equipa da casa conseguiu chegar ao empate no arranque do segundo tempo, por intermédio de Dinho, mas os "justiceiros" voltariam a colocar-se na frente do marcador pouco depois, numa bela finalização do lateral direito Zé Diogo.