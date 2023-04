União de Leiria garante subida à Liga 2

Rui Almeida Santos Hoje às 20:03 Facebook

A União de Leiria garantiu a subida à Liga 2 ao vencer o Sporting de Braga B com um golo apontado em cima do minuto 90, por Leandro Antunes. Noutro contexto, o Fafe garantiu a permanência na Liga 3.

Perante mais de 22 mil espectadores no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, a União de Leiria carimbou o regresso à Liga 2 com um triunfo por 1-0 frente ao Sporting de Braga B.

O único golo do encontro surgiu em cima do minuto 90, por Leandro Antunes, assistido por Jair.

Na corrida pela subida continua o Alverca, que derrotou o Felgueiras por 2-0, marcaram Evandro Brandão e Jefferson Nem ainda dentro da primeira meia hora de jogo.

Na última jornada da Série 1 da fase de subida da Liga 3, os ribatejanos visitam o terreno do Sporting de Braga B com um ponto de vantagem sobre os arsenalistas. Ambos discutem o segundo lugar do grupo, que vale o acesso ao play-off.

Na série 2 da fase de manutenção, o Canelas 2010 derrotou o Anadia (3-1). Os bairradinos só não ficaram despromovidos já este sábado porque o Paredes não conseguiu vencer o Vitória de Guimarães B (0-0).

Em Vila Nova de Gaia, Chico Sousa adiantou os gaienses, de grande penalidade, a abrir a segunda parte, mas o Anadia empatou de pronto, por Papalelé, na sequência de um belo lance individual de Edu Pinheiro, que assistiu para o 1-1.

Reduzidos a dez, por expulsão de Ailson, os bairradinos acabariam por sofrer o 2-1 à entrada do derradeiro quarto de hora, por Vitinho. Num jogo que teve 14 cartões, os aveirenses viram também Bruno Morais ser expulso, limitando a resposta à desvantagem no resultado. Aos 85 minutos, Tigrão apontou o 3-1, selando o triunfo do Canelas 2010.

Quanto ao Fafe celebrou a permanência na Liga 3 ao empatar a zero na receção ao São João de Ver. Os malapeiros ficam à espera do que fazem Montalegre e Varzim, no domingo.

Na já decidida Série 4, o Fontinhas derrotou o Moncarapachense (2-1) num duelo entre duas equipas já despromovidas ao Campeonato de Portugal. A ronda fecha com o Caldas-Académica, que se joga no final desta tarde.