União de Leiria isola-se na fase de subida e Canelas 2010 garante a manutenção

A União de Leiria goleou o Felgueiras e assumiu a liderança isolada da Série 1 da fase de promoção à Liga 2. Na fase de manutenção, o Canelas 2010 garantiu a permanência na Liga 3 na sequência do triunfo diante do Vitória de Guimarães B.

A União de Leiria venceu o Felgueiras, por 4-1, e isolou-se no comando da Série 1 da fase de subida da Liga 3.

Os nortenhos surpreenderam ao alinharem com uma linha de três defesas centrais, mas aos 4 minutos já perdiam, marcou o irreverente Jair, uma constante dor de cabeça para o último reduto minhoto.

O Felgueiras nem respondeu mal ao tento madrugador sofrido, ainda que as melhores ocasiões tivessem pertencido sempre aos leirienses, que chegaram ao 2-0 aos 36 minutos, por Vasco Oliveira, aproveitando uma saída em falso do guarda-redes Bruno Pinto, na sequência de um pontapé de canto.

A segunda parte abriu com um remate à barra da baliza da União de Leiria, por Ivo Lemos, mas a equipa da casa voltaria a marcar por Leandro, em novo pontapé de canto, e pelo inevitável Jair, num lance revisto pelo VAR. O melhor que o Felgueiras conseguiu foi reduzir, por Manuel Namora. No último lance do jogo, Jair, com a baliza à sua mercê, atirou aquele que seria o hat-trick por cima da barra.

Ainda na Série 1, mas no Ribatejo, o Alverca alcançou a primeira vitória na fase de promoção, frente ao Sporting de Braga B (2-1), e relançou-se na corrida pela Liga 2.

Os minutos que antecederam o intervalo foram de emoção máxima, com Ricardo Rodrigues a adiantar o conjunto da casa e Pedro Santos a repor a igualdade na resposta, de grande penalidade. O golo que valeu o triunfo ao Alverca chegou ao minuto 60, por Rúben Pina.

Canelas 2010 garante a manutenção

Por seu turno, o Canelas 2010 tornou-se na primeira equipa a garantir a permanência na Liga 3, após o triunfo, por 1-0, diante do Vitória de Guimarães B, na Série 2. Alex Tanque apontou o único golo do encontro, aos 10 minutos, pouco antes de Léo Araújo ter sido expulso. Mesmo reduzido a dez desde muito cedo, a equipa de Vila Nova de Gaia conseguiu segurar a magra vantagem até final.

Com nove pontos em discussão até ao final da época, os gaienses têm onze pontos de vantagem sobre a primeira equipa em zona de despromoção, o Anadia.

Ainda na corrida pela permanência, o Oliveira do Hospital deu um passo seguro rumo à tranquilidade na Série 3 ao vencer, em casa, o Vitória de Setúbal por 2-0.

Os sadinos até acertaram no ferro nos minutos iniciais, por Camilo Triana, mas Wilson Silva e Bruno Carvalho, um em cada parte, construíram um triunfo que permite aos conimbricenses alargarem para seis os pontos que os separam dos vitorianos, a primeira equipa abaixo da linha de água.

O cenário só não foi mais desolador para os setubalenses porque o lanterna vermelha Real derrotou o Sporting B, também por 2-0, resultado que mantém os leões no segundo posto, com 10 pontos, mais um do que os sadinos.

A equipa de Massamá, que chegou aos 5 pontos, construiu o triunfo no segundo tempo, com um golaço de Marcos Barbeiro e um cabeceamento de Adilson Silva.