União de Leiria sagra-se campeã da Liga 3

Um golo de Valdir Júnior, aos 10 minutos, bastou à União de Leiria para derrotar o Belenenses na final da Liga 3 e sagrar-se campeã do terceiro escalão do futebol português.

Num duelo entre dois históricos do futebol nacional, que chamou mais de 15 mil adeptos ao mítico Estádio do Jamor, a União de Leiria celebrou a conquista da Liga 3.

O encontro ficou decidido com o tento solitário de Valdir Júnior, ao minuto 10, na sequência de um lance algo confuso na área dos azuis.

O golo fez jus ao melhor início de jogo dos leirienses, que continuaram por cima até perto do intervalo, quando surgiram as primeiras aproximações perigosas do Belenenses à área contrária.

A pressão dos azuis do Restelo intensificou-se na segunda parte, sem que tenham conseguido criar ocasiões flagrantes para poderem empatar.

A União de Leiria não só conseguiu aguentar a vantagem, como também procurou ampliá-la, com Jair e Jordan a darem vida ao ataque, e os laterais Pedro Empis e Valdir Júnior a desperdiçarem as melhores oportunidades leirienses.

Depois do Torreense, na época passada, a União de Leiria tornou-se na segunda vencedora da história da Liga 3.

Os leirienses e o Belenenses já garantiram a subida à Liga 2. Este domingo joga-se a segunda mão da eliminatória de apuramento para o play-off de acesso à Liga 2 entre Lank Vilaverdense e Sporting de Braga B (17 horas). Na primeira mão, o clube de Vila Verde venceu por 2-0.