União de Leiria: União faz a força e brilha na subida à Liga 2

Há 11 anos que a União de Leiria perseguia o sonho de voltar às competições profissionais. Ganhar a Liga 3 é agora a meta.

O dia 29 de abril já estava na história da União de Leiria e do futebol português pelos piores motivos, quando a equipa, em 2012, se apresentou em campo, frente ao Feirense, com apenas oito jogadores. O jogo viria a confirmar a despromoção e também um tombo até aos distritais por questões burocráticas. Mas 11 anos depois, o clube virou a página e garantiu a subida à Liga 2, voltando a competir nos campeonatos profissionais. Para o treinador Vasco Botelho da Costa, o segredo deve-se à "regularidade, consistência e equilíbrio", que existiu ao longo da época.

Com um plantel bem apetrechado, a União de Leiria tem uma base recheada de experiência: o guarda-redes Kieszek foi campeão nacional pelo F. C. Porto; Diogo Amado chegou a alinhar pelos leirienses na Liga; o defesa Bura, formado no Leixões e F. C. Porto, representou o Paços de Ferreira, entre outros; o avançado Mateus, que deu nome ao caso Mateus quando jogava no Gil Vicente, continua a marcar golos aos 39 anos.