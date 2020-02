União é chave para o sucesso, diz antiga figura do F. C. Porto

Hoje às 17:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Ljubinko Drulovic relembrou que a união foi uma das armas para o sucesso do F. C. Porto no passado.

Na sequência da derrota com o S. C. Braga na final da Taça da Liga, Sérgio Conceição abordou a questão da união na conferência de imprensa pós-jogo. "É preciso haver responsabilidade coletiva. A começar por mim e não falo só do grupo de trabalho, mas de toda a gente dentro do clube. Este ano, sem união, fica difícil", afirmou o técnico, na mesma altura em que revelou estar "à disposição do presidente".

Ljubinko Drulovic, antiga estrela do F. C. Porto, abordou esta questão recentemente, em entrevista à Antena 1, referindo a importância da mesma para o sucesso da equipa. O ex-avançado relembrou os tempos nos azuis e brancos, e afirmou que "a união foi uma das armas do F. C. Porto no passado" e que "todos lutavam para o mesmo".

O sérvio também acredita que, para a equipa conquistar algum troféu esta temporada, é essencial que haja união entre portistas, dentro e fora das quatro linhas.

Drulovic representou os dragões entre 1993 e 2002, tendo realizado 327 jogos e marcado 58 golos. Nos dragões venceu por cinco vezes a Liga portuguesa, conquistou quatro vezes a Taça de Portugal e cinco a Supertaça.