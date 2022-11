Única descida europeia acabou com ida a final

Queda na Liga Conferência lembra trajeto de 2010/11. Partizan "fez" de Malmo na Champions

Despromovido à Liga Conferência por ter ficado em terceiro no Grupo D da fase de grupos da Liga Europa, o emblema minhoto enfrenta a segunda situação do género na UEFA, depois de em 2010/11 ter sido desviado da Champions para a segunda prova de clubes.

Há 12 anos, sob o comando de Domingos Paciência, o Braga ficou em terceiro no Grupo H da prova milionária. Os guerreiros somaram então nove pontos, atrás de Arsenal (12) e de Shakhtar Donetsk (15) e só à frente de Partizan (0). A equipa arsenalista desceu para a Liga Europa, prova em que ultrapassou sucessivamente Lech Poznan, Liverpool, Dínamo Kiev e Benfica, terminando batido pelo F.C. Porto, na final de Dublin (0-1).

Desta feita, o Malmo "fez" de Partizan, averbando seis derrotas e zero pontos no Grupo D da fase de grupos da Liga Europa, situação que condicionou a classificação, fechada com a liderança do Saint-Gilloise (13 pontos), seguido de Union Berlin (12) e do Braga (10).

A equipa minhota só saberá depois de amanhã quem será o adversário no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, que sairá deste lote: Basileia (Suíça), Gent (Bélgica), Cluj (Roménia), Partizan (Sérvia), Fiorentina (Itália), Lech Poznan (Polónia), Anderlecht (Bélgica) Dnipro-1 (Ucrânia).

O Braga já arrecadou nesta época 9,024 milhões de euros, em prémios da UEFA, realativos a participação (3,63 milhões de euros), coeficiente a dez anos (3,168 milhões), três vitórias e um empate (2,1 milhões) e redistribuição de verbas (0,126 milhões). A presença no play-off da Liga Conferência rende 300 mil euros e a passagem aos "oitavos" 600 mil euros.