Union Berlin-Sporting de Braga: Oxigenar na floresta e torcer pelos suecos

Guerreiros jogam cartada decisiva na Liga Europa. Com três vias em aberto, a vitória com o Union Berlin garante, no mínimo, o acesso ao play-off.

Há muito mais do que três pontos em discussão no jogo de hoje do Sporting de Braga, no reduto do Union Berlin, relativo à quinta e penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa. Se a continuidade nas provas europeias em 2023 está garantida, dado que, pelo menos, a equipa arsenalista ficará em terceiro no agrupamento e tal dá direito a disputar o play-off da Liga Conferência, a ideia é vencer os alemães, desfecho que assegura no mínimo o segundo lugar e a passagem ao play-off da Liga Europa. Em aberto está ainda a esperança de chegar ao primeiro posto, hipótese que cai se o St. Gilloise bater na Suécia o Malmo.

Ao somar apenas um ponto com os belgas, em dois jogos que esteve a vencer, o Sporting de Braga complicou bastante as contas da qualificação, mas entretanto tem dado sinais de retoma (vitórias na Taça de Portugal, com o Felgueiras, e na Liga, frente ao Estoril) e apresta-se para entrar com espírito ganhador no encontro com o Union Berlin, mesmo sabendo que terá pela frente o surpreendente líder da Bundesliga.