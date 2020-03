United derrota City no dérbi de Manchester. Bruno Fernandes volta a dar "show"

Hoje às 18:32 Facebook

Bruno Fernandes volta a dar "show" e faz assistência para o primeiro golo do triunfo dos "red devils" (2-0).

Aos sexto jogo com a camisola do Manchester United, o futebolista internacional português, transferido em janeiro desde o Sporting, voltou a ser o maestro da equipa e foi novamente muito aplaudido pela plateia de Old Trafford.

Bruno Fernandes esteve em particular destaque ao minuto 30: na marcação de um livre, num lance de autor, fez um passe primoroso para Anthony Martial, que este atacante francês concluiu com um remate de primeira, para o 1-0. O 2-0 surgiu já no minuto 90+6: na pressa de repor a bola em jogo, Ederson, passou a bola a McTominay e este aproveitou o brinde e passou a bola à baliza deserta.

Com este triunfo, o 12.º na liga inglesa, os "red devils" instalaram-se no quinto lugar, a três pontos da última vaga de acesso à Liga dos Campeões, que é ocupada pelo Chelsea, igualmente vencedor nesta jornada.

Em Stamford Bridge, o Chelsea recebeu e bateu o Everton, por 4-0. Mason Mount, Pedro, Willian e Olivier Giroud fizeram os golos dos "blues".