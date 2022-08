United disposto a ouvir propostas por Cristiano Ronaldo e João Mário "chama" por Horta

JN Hoje às 20:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O nome de Cristiano Ronaldo volta a estar em destaque na imprensa internacional e o Sporting está prestes a despedir-se de Matheus Nunes. Em Espanha, o Barcelona tenta "plano" para contratar Bernardo Silva.

Sporting: Está por horas a confirmação do adeus de Matheus Nunes aos leões. O médio de 23 anos chegou a Inglaterra durante a tarde desta terça-feira para realizar exames médicos e assinar contrato até 2027 com o Wolverhampton, depois de não ter participado no treino matinal dos leões na Academia Cristiano Ronaldo. Os "wolves" vão pagar à SAD leonina 45 milhões de euros fixos mais cinco milhões mediante o cumprimento de objetivos individuais e coletivos, valor que é o maior investimento da história do emblema liderado por Bruno Lage, ultrapassando a contratação de Fábio Silva ao F.C. Porto por 40 milhões de euros.

Benfica: Ricardo Horta, sabe o JN, vai avançar com uma queixa na FIFA contra o Málaga e os fundos que detêm percentagens do seu passe, de forma a agilizar a saída para o Benfica. Esta terça-feira, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Dínamo Kiev, João Mário não escondeu que gostaria de ter o internacional português no plantel encarnado. "Acima de tudo, conheço muito bem o Ricardo. Gostava muito que viesse, porque pode adicionar muita qualidade ao grupo. Merecia, por tudo o que tem feito no Sporting de Braga. Jogando no Benfica, há sempre concorrência. Portanto, espero que venha e que nos ajude muito", afirmou.

Ainda nos encarnados, a " Sky Sports" garante que Wolverhampton e Newcastle estão na corrida por Gonçalo Ramos.

Rio Ave: O clube de Vila do Conde anunciou a contratação do avançado Emmanuel Boateng, que nos últimos três anos representou os chineses do Dalian Pro. O extremo ganês, de 26 anos, assinou um compromisso válido por duas temporadas com os vila-condenses, regressando ao clube nortenho, que já representou em 2014/15. Após a saída dos Arcos, Boateng jogou no Moreirense e no Levante, de Espanha, tendo depois rumado ao futebol chinês, onde alinhou nas três últimas temporadas. O avançado já está a treinar em Vila do Conde sob as ordens do técnico Luís Freire, mas ainda não deve ser opção para o jogo de sexta-feira, frente ao Estoril Praia, da terceira jornada do campeonato.

Manchester United: A rádio britânica "TalkSports" avançou que os "red devils" estão agora dispostos a ouvir propostas por Cristiano Ronaldo. Apesar de terem dito que o passe do internacional português não estava à venda, o mau ambiente no balneário e o mau arranque na Premier League levaram o clube inglês a mudar de opinião. Já o jornal espanhol "AS" avança que há dois clubes que poderão receber CR7: o Sporting e o Borussia Dortmund, embora o salário de Ronaldo seja um entrave para os leões.

PUB

Tottenham: Os "spurs" anunciaram a contratação de Destiny Udogie, uma das promessas do futebol italiano. O defesa, de 19 anos, assinou um contrato válido até 2027 e formou-se no Hellas Verona, clube pelo qual se estreou como sénior em 2020/21 com sete jogos. Na época passada foi cedido à Udinese.

Barcelona: O Manchester City já "avisou" o clube catalão que Bernardo Silva não sai por um valor inferior a 100 milhões de euros e os espanhóis já terão preparado um "plano" para garantir o internacional português para a próxima época. Uma vez que não tem o valor para contratar de imediato Bernardo Silva, o Barcelona pretende vender o passe de de Frenkie de Jong, algo que ainda não está fechado, apesar do interesse de Chelsea e Manchester United no internacional neerlandês, ou então transacionar os passes de Sergiño Dest, Memphis Depay e Pierre-Emerick Aubameyang.