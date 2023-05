United e Newcastle acercam-se na Champions, Southampton é o primeiro despromovido

JN/Agências Hoje às 18:18, atualizado às 18:42 Facebook

Manchester United, vencedor por 2-0 sobre o Wolverhampton, e Newcastle, que empatou 2-2 em Leeds, aproximaram-se, este sábado, da Champions, juntando-se no terceiro lugar da Liga inglesa, que teve no Southampton a primeira equipa despromovida.

Após os jogos da 36.ª e antepenúltima jornada, Newcastle e Manchester United totalizam 66 pontos, muito distante dos dois candidatos ao título, Manchester City (82) e Arsenal (81), mas com quatro de vantagem sobre o Liverpool, quinto colocado, que visita na segunda-feira o Leicester, mas ficará com mais um encontro realizado.

O francês Anthony Martial inaugurou o marcador, aos 32 minutos, e os "red devils" ficaram a dever uma goleada ao guarda-redes dos visitantes, Daniel Bentley (que relegou o português José Sá para o banco de suplentes), mas só descansaram aos 90+4, quando o argentino Alejandro Garnacho aumentou a vantagem, após assistência de Bruno Fernandes.

A partida disputada em Manchester teve sete portugueses em ação (tantos quantos os jogadores ingleses), uma vez que Nelson Semedo, Toti Gomes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Pedro Neto foram titulares no Wolverhampton e Daniel Podence foi suplente utilizado.

Em Leeds, a equipa da casa inaugurou o marcador logo aos sete minutos, através de Luke Ayling, e poderia ter ficado ainda mais bem posicionada para conquistar um triunfo importante na luta pela manutenção, mas Patrick Bamford desperdiçou uma grande penalidade, aos 28.

O avançado do Newcastle Callum Wilson foi mais eficaz e consumou a reviravolta no marcador, ao bisar na marcação de dois penáltis, aos 31 e 69 minutos, mas os anfitriões voltaram a igualar, aos 79, pelo dinamarquês Rasmus Kristensen, antes de ficarem reduzidos a 10 jogadores, devido à expulsão do espanhol Junior Firpo.

Ainda antes de terminar o jogo, um espetador entrou no relvado do estádio Elland Road, e abordou, de forma pouco amigável, o treinador do Newcastle, Eddie Howe, antes de ser detido por elementos da segurança e retirado do recinto de jogo.

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, deu continuidade à boa campanha e selou o destino do lanterna-vermelha Southampton, com um triunfo por 2-0, que relegou, matematicamente, os saints para o segundo escalão, após 11 anos no convívio com os "grandes" do futebol inglês.

Depois de um nulo ao intervalo, o brasileiro Carlos Vinicius inaugurou o marcador para os anfitriões, aos 48 minutos, e o sérvio Aleksandar Mitrovic fechou a contagem, aos 72, numa partida em que o médio português Palhinha foi titular no Fulham, tranquilo nono classificado.

O Aston Villa subiu ao sétimo lugar, de acesso à Liga Conferência Europa da próxima época, em igualdade pontual com o Tottenham, sexto (derradeira posição de entrada na Liga Europa), ao impor-se por 2-1 na receção aos "spurs", mas ambos podem ser ultrapassados pelo Brighton, oitavo posicionado, que tem menos dois pontos e três jogos realizados.

Os "villans" chegaram ao 2-0 com golos de Jacob Ramsey, aos oito minutos, e do brasileiro Douglas Luís, aos 72, de pouco valendo ao Tottenham o tento tardio de Harry Kane, aos 90, o 27.º do avançado na Premier League, da qual é o segundo melhor marcador, atrás do norueguês Erling Haaland (Manchester City), que apontou 35.

O Chelsea, modesto 11.º classificado, continua a dececionar e este sábado não foi além de um empate 2-2 na receção ao Nottingham Forest, 16.º, num jogo em que o português João Félix foi titular nos "blues", decidido com o 'bis' de Raheem Sterling, para os locais, e do nigeriano Taiwo Awoniyi, para os visitantes.

A luta pelo título inglês prossegue no domingo, com o bicampeão Manchester City a visitar o Everton, primeira equipa acima da zona de despromoção, e o perseguidor Arsenal a receber o Brighton, uma das maiores sensações da temporada.