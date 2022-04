United investiga incidente em que Ronaldo alegadamente atira telemóvel de adepto

JN Hoje às 18:03 Facebook

Vídeo viralizou nas redes sociais e segundo a cadeia televisiva Sky Sports, o Manchester United está a investigar o incidente.

A reação do internacional português ocorreu no final da partida entre Everton e Manchester United, que os red devils perderam por 0-1. Nas imagens, vê-se Cristiano Ronaldo a gesticular e o que parece ser um telemóvel atingir o chão no mesmo instante.

Bruno Fernandes também foi titular na partida, Diogo Dalot ficou no banco.

O Manchester United está neste momento no sétimo lugar, fora das competições europeias.