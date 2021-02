United nos quartos da Taça de Inglaterra, Bournemouth elimina Burnley

JN/Agências Ontem às 22:37 Facebook

O Manchester United apurou-se, esta terça-feira, para os quartos de final da Taça de Inglaterra, depois de bater (1-0) o West Ham no prolongamento, enquanto o secundário Bournemouth afastou o Burnley (2-0).

No mítico Old Trafford, os red devils precisaram de recorrer ao tempo extra, já com o internacional português Bruno Fernandes em campo, desde o minuto 74, para garantir o passaporte para a próxima fase, após o nulo no final do tempo regulamentar.

O tento vitorioso foi apontado aos 98 minutos, por Scott McTominay, o terceiro consecutivo do escocês em todas as competições e o sétimo da época.

Antes, no Turf Moor, a equipa de Sean Dyche deu sequência ao momento menos bom vivido no campeonato - duas derrotas e um empate nos últimos três jogos - e acabou surpreendida pelo Bournemouth, do Championship.

Sam Surridge (21 minutos) e Junior Stanislas (88), na conversão de uma grande penalidade, apontaram os tentos da vitória do conjunto do segundo escalão do futebol inglês.