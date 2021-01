United perde e falha ataque à liderança

JN Ontem às 22:49 Facebook

O Manchester United, do português Bruno Fernandes, perdeu esta quarta-feira à noite, em casa, com o Sheffield United, por 2-1, numa partida da 20.ª jornada da Premier League e falhou o ataque à liderança.

O encontro começou de feição para o conjunto visitante, que se colocou em vantagem no marcador, aos 23 minutos, por Kean Bryan.

Os "red devils" só no segundo tempo (64) conseguiram igualar, por Harry Maguire, no entanto, dez minutos depois, o Sheffield United voltou para a frente do marcador, com um golo de Oliver Burke, impondo ao adversário a quarta derrota na Liga Inglesa.

Com este desfecho, o Manchester United desperdiçou a oportunidade de recuperar a liderança, ficando na segunda posição, a um ponto do rival City, primeiro classificado.

Nos outros encontros da noite, no duelo entre 17.º e 18.º posicionados, o Brighton cedeu uma igualdade, em casa, frente ao Fulham, do português Ivan Cavaleiro, que jogou de início e saiu aos 79 minutos.

Empate, mas a uma bola, também se registou na receção do sétimo, o Everton, do português André Gomes, ao Leicester, que não conseguiu aproveitar a derrota do United para atacar o comando, acabando por ficar na terceira posição a dois pontos do comando.