Uribe: "ADN do F. C. Porto é ganhar tudo em que está envolvido"

Matheus Uribe garante um F. C. Porto focado em conquistar a Taça da Liga e releva o papel de Sérgio Conceição nos sucessos portistas: "Com o mister estamos sempre a 100%".

Em conversa com Jorge Andrade, numa iniciativa da Liga Portugal, Matheus Uribe sublinhou que "o ADN do F. C. Porto é ganhar tudo em que está envolvido", dando o mote para a final four da Taça da Liga, prova que os portistas nunca conseguiram conquistar.

"Queremos este título. Esta é uma boa oportunidade para o conseguir", atirou o médio colombiano, que vê na meia-final com o Académico de Viseu um "jogo fundamental", em que os dragões têm de dar o máximo.

"É uma meia-final, as equipas vão decidir tudo em 90 minutos. Temos de demonstrar o que queremos conseguir", explicou, acrescentando que, apesar de competir na Liga 2, o Académico de Viseu é "uma equipa muito complicada, que tem feito jogos fantásticos e conseguido bons resultados", em muito devido a ter "um plantel com muitos jogadores que podiam estar na 1.ª Divisão".

Questionado sobre a importância de Sérgio Conceição no sucesso dos dragões, Uribe vincou que o técnico "dá a energia e a ambição" que impede a equipa de descansar à sombra do sucesso.

"Numa equipa tão grande como o F. C. Porto, em certos momentos podemos relaxar e pensar que temos tudo na mão, mas com o mister estamos sempre a 100%. Ele abre-nos os olhos para estarmos sempre no máximo. Temos a vontade de conquistar esta Taça. Esperemos estar à altura", concluiu.

F. C. Porto e Académico de Viseu discutem uma vaga na final da Taça da Liga na próxima quarta-feira, pelas 19.45 horas, no Estádio Municipal de Leiria.