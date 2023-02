Uribe: "Agora temos de impor o nosso jogo em casa e conseguir o objetivo"

O médio colombiano destaca a qualidade demonstrada no Giuseppe Meazza e lembra que os dragões saíram de cabeça erguida apesar da derrota com o Inter, na primeira mão dos oitavos de final da Champions.

Vencidos, mas não convencidos. Em traços gerais era este o estado de espírito da comitiva azul e branca, após o final do encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Inter tem um golo de vantagem para defender no Estádio do Dragão, no dia 14 de março, e Matheus Uribe, que recuperou de um problema físico para alinhar os 90 minutos em Milão, lembra que está tudo em aberto no sonho de chegar aos quartos de final da Champions.

"O resultado não foi o que esperávamos porque viemos a Milão em busca da vitória, que seria um ótimo resultado fora de casa. Defrontámos um grande adversário e sabíamos que não seria fácil. Eles têm jogadores com muita experiência e uma grande fluidez ofensiva. Nós mostrámos a nossa qualidade, a vontade e o caráter. Pressionámos alto, tivemos ocasiões para nos adiantarmos no marcador e quando nos tocou defender fizemos isso da melhor maneira", resumiu o médio colombiano à ESPN América Latina, antes de abordar a expulsão de Otávio, quando o resultado ainda marcava 0-0.

PUB

"Lamentavelmente, ficámos com um jogador a menos e ficou muito mais difícil. Não conseguimos o resultado, mas ficamos com a exibição e com a cabeça bem erguida porque demos o nosso melhor".

Em desvantagem, o F. C. Porto tem 90 minutos para mudar a história. "É uma eliminatória que está aberta. Agora temos de impor o nosso jogo em casa e perante a nossa gente. Vamos corrigir muitas coisas para enfrentar o próximo jogo e conseguir o objetivo que queremos", acrescentou, antes de admitir o trabalho extra que teve para poder ser opção frente ao Inter.

"Foi uma semana complicada, de recuperação. De fazer o esforço para estar presente, era um jogo importante, tanto para mim como para a equipa. Queremos sempre estar nestes jogos e estive a 100% ao longo dos 90 minutos".

Pepê e o último terço

Também em declarações à ESPN, Pepê deu a receita para a reviravolta. "Só faltou definir melhor no último terço porque sabemos da qualidade que temos e criámos oportunidades tanto no primeiro como no segundo tempo. Temos esperança e vamos trabalhar para ir atrás da qualificação em nossa casa", prometeu o extremo brasileiro.