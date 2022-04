Uribe ainda longe do Vizela e apontado ao clássico na Luz

Nuno A. Amaral Hoje às 20:49 Facebook

Médio colombiano continua com limitações físicas e mantém-se em dúvida para o jogo de sábado no Dragão

Afastado da competição há cerca de três semanas, Matheus Uribe pode voltar a ser baixa na equipa portista para a partida de sábado com o Vizela, no Estádio do Dragão. O médio colombiano continua a fazer treino condicionado e ainda tem de subir patamares na recuperação da lesão muscular sofrida a 4 de abril, para ter condições de voltar às opções de Sérgio Conceição.

A disponibilidade para o jogo que pode deixar os dragões a um ponto do título ainda não está posta de parte, mas a hipótese de Uribe só regressar à equipa no clássico com o Benfica, na Luz, agendado para o dia 7 de maio, é cada vez mais real.